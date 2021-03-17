مجلس الدوما: تصريحات بايدن بحق بوتين إهانة للمواطنين الروس وتعبر عن هستيريا العجز

جو بايدن وفلاديمير بوتين

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحق نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "إهانة للمواطنين الروس وتعبر عن هستيريا العجز".



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): بأن "تهجم بايدن على بوتين يعد تهجما على روسيا".



وكان بايدن، قال خلال مقابلة أذيعت اليوم الأربعاء، إن بوتين "سيدفع الثمن" لجهوده في تقويض الانتخابات الأمريكية لعام 2020.



وقال بايدن لـ "جورج ستيفانوبولوس"، مذيع (ABC News): "أتحدث أنا وهو، وأعرفه جيداً نوعاً ما، عندما بدأت المحادثة قلت له: أنا أعرفك وأنت تعرفني. إذا تأكدت بأن هذا الأمر حدث فكن مستعداً".



ولم يقدم بايدن مزيدًا من التفاصيل حول "الثمن" الذي سيدفعه بوتين، وفق ما نقل موقع (CNN) عربية.



وأصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية، أمس الثلاثاء، تقييماً للتهديدات الخارجية للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وجد أن روسيا واصلت جهوداً تهدف إلى "تشويه سمعة المرشح الرئاسي بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم الرئيس السابق ترامب، وتقويض ثقة الجمهور في الانتخابات الأمريكية والعملية الانتخابية وزيادة الانقسامات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة".