شاهد: "فتى الزرقاء" يُعلق على أحكام الإعدام بحق المعتدين عليه











رام الله - دنيا الوطنعلق الفتى الأردني، صالح حمدان، اليوم الأربعاء، على أحكام الإعدام، التي أصدرتها محكمة أمن الدولة في الأردن، بحق الذين شاركوا في الاعتداء الوحشي عليه قبل أشهر.وقال في تصريحات لقناة (العربية) وقد بدت واضحة آثار الاعتداء الرهيب على جسمه: "الحمد لله، اليوم طلع (صدرت أحكام) بإعدام 6 شنقاً حتى الموت".وتابع: "أشكر جلال الملكة، ومحكمة أمن الدولة على الحكم العادل، وأشكر كثيراً بأنهم أخذوا حقي، وأشكر الشعب الأردني (الذي) وقف معي وكان سنداً لي".وحكمت محكمة أمن الدَّولة الأردنية، بالإعدام شنقاً حتى الموت، على ستة من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء".وتتلخص أحداث قضية "فتى الزرقاء" في الأردن، بقيام عدة أشخاص قبل نحو ستة أشهر، بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان، شرق محافظة الزرقاء.وقام هؤلاء الأشخاص بالاعتداء على الطفل وبتر يديه، واعتام إحدى عينيه وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.وكانت الأجهزة المختصة، ألقت القبض على 17 متهماً بالقضية، فيما أسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.