قوات الاحتلال تغلق حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس

حاجز حوارة - نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، في كلا الاتجاهين.



وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة في كلا الاتجاهين، دون معرفة الأسباب.



وأضافت المصادر ذاتها، بأن إغلاق الحاجز تسبب بأزمة مرورية خانقة.