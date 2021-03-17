الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة اليوم عدداً من المحال التجارية لمخالفتهم إجراءات السلامة والإغلاق في محافظة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمرارا لعمل شرطة المحافظة في تنفيذ قرار الإغلاق في المحافظة المعلن عنه بهدف الحد من انتشار المرض، فقد قامت الشرطة اليوم بإغلاق 125 محلاً تجارياً وأوقفت 12 شخصاً لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة والإغلاق بالمحافظة.



وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية بهدف الحد من الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد