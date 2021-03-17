رئيس البرلمان العربي يُثمن جهود مصر في رعاية ودعم الحوار الفلسطيني



وثمَّن العسومي، في بيان، اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجهود المخلصة، التي تبذلها جمهورية مصر العربية لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتوحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن دعم ورعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لجولات الحوار، تؤكد الدور الريادي الدائم الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، في دعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل.



وأعرب عن ثقته في "أن الجهود التي تقوم بها الشقيقة الكبرى مصر، ستسهم في التوصل إلى توافقات وطنية بين الفصائل الفلسطينية، إزاء العديد من القضايا المتعلقة، بتسهيل إجراء الانتخابات، والتي تعد المدخل الرئيسي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة".



ودعا العسومي، الفصائل الفلسطينية إلى البناء على الخطوات الإيجابية، التي تحققت بهدف التوصل إلى توافق وطني شامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويوحد كلمته، ويعزز موقفه أمام المجتمع الدولي، ويدعم جهوده في استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

رام الله - دنيا الوطنرحب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، بانطلاق الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي يشارك فيه قادة وممثلو الفصائل الفلسطينية، والذي يأتي استكمالا للجولة الأولى، التي عقدت بالقاهرة أيضاً، يومي 8 و9 شباط/فبراير 2021.