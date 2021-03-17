فلسطين: تسجيل 29 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 29 حالة وفاة بالفيروس، في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.





وأعلنت الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 106، طولكرم 194، نابلس 359، الخليل 390، سلفيت 70، ضواحي القدس 79، جنين 191، رام الله والبيرة 330، بيت لحم 137، طوباس 40، أريحا والأغوار 20، قطاع غزة 277".



وأضافت د. الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "قلقيلية 128، طولكرم 96، نابلس 331، الخليل 429، سلفيت 58، ضواحي القدس 117، جنين 70، رام الله والبيرة 413، بيت لحم 168، طوباس 24، أريحا والأغوار 41، قطاع غزة 205".



وتم تسجيل 25 حالة وفاة في الضفة الغربية في كل من: "طولكرم 2، نابلس 5، الخليل 6، سلفيت 1، رام الله والبيرة 7، بيت لحم 4، و4 وفيات في قطاع غزة".



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 187 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

كما تم تسجيل 2193 إصابة جديدة، خلال نفس الفترة الزمنية، بالإضافة إلى تعافي 2080، في نفس الفترة الزمنية.