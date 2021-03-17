نابلس: قوات الاحتلال تهدم وتستولي على خيام لخمس عائلات

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خيام خمس عائلات في خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك، واستولت عليها.



وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن قوات الاحتلال، اقتحمت الخربة وهدمت الخيام، واستولت عليها، مشيراً إلى أن عملية الهدم ما زالت مستمرة، وأن قوات الاحتلال، أغلقت المنطقة المحيطة بالخربة، ومنعت الخروج والدخول إليها.



وبين، أن الخيام تعود لخمس عائلات وهم: حكم زهدي نصاصرة، ومروان خطاطبة، وحمدي مليطات، وابراهيم عبد القادر حنني، وبسام نصاصرة.