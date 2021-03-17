سلامة معروف يكشف حقيقة الأنباء بشأن صرف دفعة من مستحقات موظفي غزة

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء، التي تحدثت عن احتمالية صرف دفعة من مستحقات موظفي غزة.



وقال معروف في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة: إن هناك أزمة مالية لا تسمح حالياً بتقديم أكثر من نسبة الراتب الحالية.

وأضاف: هناك مساع كبيرة لتحسين نسبة صرف الراتب أو الصرف من المستحقات، و"عندما توفر هذا الأمر الشهر الماضي مباشرة تم الصرف بواقع 100دولار و100 شيكل".

وتابع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: "حقيقة نحن جزء من الموظفين، والمجتمع يدرك الواقع الذي يعاني منه الموظف الحكومي، كجزء من هذا المجتمع، الذي عانى على مدار 15 عاماً من الحصار المفروض عليه، والذي أثر على كل قطاعات المجتمع وفي مقدمتها بالتأكيد قطاع الوظيفة العمومية، الذي بات الموظف فيه يعاني عملياً من عدم انتظام الراتب منذ ثماني سنوات وتحصيل دفعة تقريباً ما بين 50- 60%، وتراكم مبالغ المستحقات.





وقال معروف: حقيقة في إطار هذا الأمر، الجميع يدرك أن المؤسسة الحكومية هنا في قطاع غزة، لم تأل جهداً ولو كان لديها الإمكانية لإحداث نقلة كبيرة في هذا الموضوع لكان الأولى هو صرف الراتب كاملاً للموظفين.





وشدد على أن الجميع يدرك، أن هناك إشكالية وأزمة مالية لا تسمح حالياً بتقديم أكثر من نسبة الراتب الحالية، وبالرغم من ذلك هناك جهود تبذل ومساعٍ كبيرة، تواصل الليل والنهار سواء من خلال التواصل مع العديد من الجهات المانحة، وفي مقدمتها كما بات واضحاً للجميع، دولة قطر الشقيقة أو غيرها من الجهات لتحسين نسبة صرف الراتب أو الصرف من المستحقات، وعندما توفر هذا الأمر الشهر الماضي، مباشرة تم الصرف بواقع 100 دولار و100 شيكل.





وأعرب معروف عن أسفه، بأن ما يتم تداوله حالياً بالخصوص هو محض إشاعات، وإن كان هناك تواصل ومساعٍ إلا أن هذه المساعي لم تصل في أي لحظة من اللحظات إلى نقاشات حول نسب ومبالغ مالية محددة كما يتداول.





وقال: إن الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة المالية، وكذلك المستوى السياسي، يجتهد في هذا الجانب بشكل كبير، ويسعى جاهداً للحد من آثار هذه الأزمة، إدراكاً منه بثقلها على الموظف وعلى المجتمع، باعتبار أن هذا الموظف، هو جزء لا يتجزأ من المجتمع، وعليه واجبات تجاه كافة شرائح شعبنا.