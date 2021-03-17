الرئيس عباس يعتمد عائلات الصيادين الثلاثة الذين توفوا إثر انفجار مركبهم ضمن أسر الشهداء





وتوفي المواطنون الثلاثة، إثر تفجير أصاب مركبهم في بحر خانيونس، جنوب القطاع في السابع من الشهر الجاري.



وكانت عائلة اللحام بمدينة خانيونس، والأسر الثكلى من العائلة، بعثت مناشدة إلى الرئيس عباس لاعتماد عائلات الضحايا من العائلة ضمن أسر الشهداء، وتقدمت بالشكر إلى سيادته على مواقفه النبيلة تجاه قضية العائلة، وفق (وفا).





رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الرئيس محمود عباس، قرر اليوم الأربعاء، اعتماد عائلات الصيادين محمد حجازي اللحام، وشقيقه زكريا، ويحيى مصطفى اللحام، من قطاع غزة، ضمن عائلات الشهداء.