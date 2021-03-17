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شؤون فلسطينية

القبض على مطلوبين للعدالة في الخليل

القبض على مطلوبين للعدالة في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة، اليوم، على عدد من المطلوبين للعدالة، والصادر بحقهم مذكرات قضائية في الخليل. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وخلال تنفيذ شرطة المحافظة للمذكرات القضائية الصادرة عن المحاكم، فقد قامت الشرطة، اليوم، بإلقاء القبض على 31 مطلوباً للعدالة، صادراً بحقهم 112 مذكرة قضائية بتهم متعددة. 

وأكدت الشرطة، بأنه تم تنفيذ المذكرات القضائية بحق المطلوبين حسب الأصول.

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