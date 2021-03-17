"الشرطة": العثور على بقايا جثة مُتحللة ألقتها أمواج البحر جنوب القطاع





وأضاف: بأنه تم تسليم الجثة إلى إدارة الأدلة الجنائية بالشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية بالتعاون مع الطب الشرعي؛ من أجل معرفة هوية الجثة.





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الشرطة، بغزة، العقيد أيمن البطمنيجي، اليوم الأربعاء: إنه تم العثور على بقايا جثة مُتحللة، ألقتها أمواج البحر على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء.