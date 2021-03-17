الرئاسة الفلسطينية: ندين الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تدمر حل الدولتين

المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة

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رام الله - دنيا الوطن

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، مؤكداً أنها لن تجلب السلام والاستقرار لأحد، وهي تسعى من خلالها لتدمير حل الدولتين، المدعوم من قبل المجتمع الدولي، والقضاء على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية.



وقال أبو ردينة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن آخر هذه الاعتداءات، هي قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وحي المطار في كفر عقب، ومنطقة البقعة في الخليل، ومنطقة العيون البيضا في مسافر يطا تمهيداً للاستيلاء عليها، بالإضافة إلى المباشرة بهدم تجمع الخرابيش القريب من قرية النويعة بمنطقة الأغوار، وتجريف أراضي مواطنين في قرية راس كركر شمال غرب رام الله، واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس.



وأكد، "أن السياسة الإسرائيلية المتمثلة بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية، هي إجراءات أحادية الجانب، هدفها الأساسي نسف أي جهد دولي يبذل لحل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية".



وقال: "نطالب الرباعية الدولية، ومجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، التي أعلنت رفضها للإجراءات أحادية الجانب، ودعمها لحل الدولتين، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي".