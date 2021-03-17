بلدية غزة تقيم (بازارًا) للأشتال والزهور في 30 من الشهر الحالي

بلدية غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تقيم بلدية غزة (بازارًا) للاشتال والزهور على أرض الخان القديم في سوق فراس وسط المدينة، بتاريخ 30 آذار/ مارس من الشهر الحالي، إحياءً للذكرى 45 ليوم الأرض، وضمن جهود تعزيز العمل التشاركي مع المزارعين.



وبدأت آليات البلدية في تمهيد منطقة سوق الخان، الذي تم نقله قبل شهرين لمقره الجديد في شارع 10 جنوب المدينة، وتهيئتها لإقامة البازار.



وقالت م. نهاد شقليه، مديرة قرية الفنون والحرف في بلدية غزة والمشرفة على (البازار): إن المعرض يهدف لتنشيط سوق المشاتل في المدينة، كما سيشكل مكاناً يجمع أكبر عدد من المشاتل يتمكن من زيارته المهتمون.



ودعت شقليه كافة المشاتل بالمدينة والمهتمين الراغبين بالمشاركة في المعرض، التسجيل عبر الرابط المرفق أو التواصل على رقم 0592776330 أو 0599815682 في موعد أقصاه تاريخ 25 من الشهر الجاري، موضحةً أن رسوم الاشتراك، ستكون رمزية.