"الصحة" تُوضح الفئات التي سيُعطى لها لقاح (كورونا) بدءاً من الأحد

الكيلة تعطي لقاحاً ضد كورونا لأحد الكوادر الطبية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن كمية اللقاحات، التي ستصل فلسطين اليوم وغداً، سيتم إعطاؤها للكوادر الطبية والصحية ومرضى الكلى والسرطان، ومن هم فوق الـ 75 عاماً.



وأضافت وزارة الصحة: اليوم وغداً، سيصل فلسطين 37440 ألف جرعة من لقاح (فايزر) و24 ألف لقاح (استرازنيكا)، عبر مؤسسة (كوفاكس)، وسنبدأ الأحد المقبل بالتطعيم، وبخصوص لقاح (استرازنيكا) فسيتم تخزينه، لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.



وتابعت: بأن هذه الكميات مخصصة للمحافظات الشمالية والجنوبية، علماً بأنه تم تخصيص مركزين للتطعيم في كل محافظة، وهي مديرية الصحة، والمستشفى الحكومي في كل محافظة، وتم تزويد هذه المراكز بالكوادر الصحية المدربة لإجراء عملية التطعيم بالشكل السليم.



وأوضحت الوزارة أن هذه العيادات والمراكز، التي سيتم فيها التطعيم، مرتبطة بمنصة التطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة، وسيتم إدخال أسماء المطعمين على المنصة بعد عملية تلقي التطعيم.



وأهابت الوزارة بالمواطنين الكرام بضرورة التسجيل على المنصة الخاصة بتطعيم (كوفيد- 19) على الرابط: https://vaccine.moh.ps/، حيث سيتم عمل تحليل إحصائي وبياني للفئات المسجلة على المنصة، وترتيبها حسب الأولويات المنصوص عليها ضمن الخطة الوطنية للتطعيم



وأكدت وزارة الصحة، أنها ستكون الجهة المخولة بإعطاء المطاعيم، وذلك من أجل ضمان أمان المطاعيم وجودتها، والمحافظة على سلسلة التبريد ومراقبتها، كما نصت على ذلك منظمة الصحة العالمية.



وتابعت، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وجميع مقدمي الخدمات الصحية، شركاء أساسيون في مرحلة إعطاء المطاعيم في المراحل المقبلة، وذلك من أجل تطعيم المواطنين في المخيمات داخل فلسطين، علماً بأن الوزارة، قامت بعمل الترتيبات اللازمة مع (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، و(أونروا) لتطعيم المواطنين في المخيمات.