قوات الاحتلال تفكك غرفة زراعية شرق يطا جنوب الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

فكّكت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غرفة زراعية شرق يطا جنوب الخليل، واستولت عليها.



وأفاد منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال، فككت غرفة زراعية من الصفيح، تعود له في منطقة الفخيت شرق يطا، واستولت عليها.



وأوضح، أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، بحق ممتلكات المواطنين شرق يطا متواصلة، بغرض التوسع الاستيطاني.