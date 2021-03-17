أريحا: إصابة شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال شرق المدينة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الأربعاء، شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال، شرق مدينة أريحا.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب علي موسى جهالين (18 عاما) قد أصيب ببتر في أصابعه جراء انفجار لغم أثناء رعيه الأغنام شرق أريحا، وتم تحويله إلى مستشفى بيت جالا، لتلقي العلاج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).