طالع: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر (معبر رفح)

وسيكون السفر وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، للمتبقي من الحافلتين الخامسة + السادسة من كشف رقم (2021/8).

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الخميس.وأشارت وزارة الداخلية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أهمية التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وأكدت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.للاطلاع على الأسماء للتحميل اضغط هنا