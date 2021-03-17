محذراً من الوقوع بـ "الأفخاخ".. الطيراوي يرد على أخبار تناقلها الإعلام الإسرائيلي





وأضاف الطيراوي: عليهم أن يعلموا من الآن بأنهم معروفون لدينا وبالأسماء الكاملة والأفعال المشبوهة، هم ومن لف لفيفهم، وسيأتي يومهم يوم لا ينفع فيه ندم ولا توبة ولا اعتذار، لأنهم فعلوا ما فعلوه مع سبق الإصرار والترصد".



وأقول لهؤلاء عنهم ولهم ما قاله المتنبي:



و"إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثيرٍ منهم، ولكن لا أرى أحداً".



رام الله - دنيا الوطنأصدر اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأربعاء، تصريحاً صحفياً، رداَ على أخبار تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية ومحلية.وحذر في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من مغبة الوقوع في (الأفخاخ) التي تنصبها منظومة الإعلام الإسرائيلي، ومن يعمل مخبراً لديها، ويزودها بكل ما من شأنه أن "يشق الصف الوطني، ويبعثر الساحة السياسية الفلسطينية لخدمة أهداف الاحتلال وأجندات أعوانه الشخصية المشبوهة والمدانة والمعيبة".وتوجه الطيراوي في معرض تصريحه إلى الشعب الفلسطيني بقوله: "منذ صدور مراسيم الأخ الرئيس بشأن الانتخابات، نأيت بنفسي عن الإدلاء بأي تصريح، ولن أدلي بأي تصريح قبل انتهاء الانتخابات، وذلك لأجل مصلحة الشعب الفلسطيني، والقضية الوطنية، التي تحتاج منا جميعاً إلى جهد وطني موحد وصادق، لأنني ابن لهذه الحركة، التي أتشرف بالانتماء لها ولتاريخها المشرف، وسأظل ملتزماً بها ولن أبيع موقفي وقناعتي وحركتي فتح لا لشخص ولا لقائد ولا لرئيس ولا لنظام، ولا لأجل مكسب ولا منفعة ولا منصب مطلقاً، وسأظل أدافع عنها طوال حياتي وفاء لفلسطين ولدماء الشهداء، وللعهد الذي قطعته على نفسي بمحض إرادتي لشعبي العظيم، ولأبناء حركتي فتح، ولأخوتي في النضال، والذي استشهد كثيرون منهم وعلى رأسهم القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات، وأبو إياد، وأبو جهاد، وكل القادة العظام ممن أسسوا هذه الحركة".وأضاف الطيراوي: أنا لا أخاف من أحد، إلا من الله الواحد الأحد، ولا أستظل بظل أحد، إلا بظل حركتي وشعبي، والتي لا أسمح لأحد بالقول نيابة عني أو التقول على لساني، أو التعدي بأي شكل من الأشكال على رأيي وموقفي وقناعتي.واستطرد الطيراوي قائلاً: "أما المأجورين، والعسس المهانين، الذين باعوا ضمائرهم وأخلاقهم وكرامتهم للاحتلال لصالح أجنداتهم ومنفعتهم الشخصية، واستخدموا مناصبهم ومالهم المشبوه وإمكانياتهم غير الشرعية ومرتزقتهم المأجورة في الاعتداء على كرامات الناس وحقوقها، واستخدموا سلطتهم لشراء الذمم وتزييف الحقائق، ووظفوا إمكانياتهم من خلال وسائل إعلام إسرائيلية ومحلية مشبوهة في محاولات لاغتيال السمعة، والإعدام السياسي، وبهدف الإقصاء والإلغاء وتعبيد الطرق للمناصب العليا التي ينشدونها، فإن شعبنا العظيم، يعرف الحقيقة الكاملة، وسيسقطهم في شر أفعالهم حين تقع الواقعة، وسيحاسبهم على ما اقترفوه من جرائم بحقه وبحق القضية الوطنية الفلسطينية.