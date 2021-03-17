نابلس: إغلاق قرية عصيرة القبلية بشكل كامل خمسة أيام

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، اليوم الأربعاء، عن إغلاق قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، لمدة خمسة أيام.



وأوضح رمضان، في بيان صحفي، أنه استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له، ونظراً لازدياد عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في قرية عصيرة القبلية، تقرر إغلاق القرية إغلاقاً شاملاً، لمدة خمسة أيام، ابتداءً من الساعة 12 من ظهر اليوم الأربعاء.



وأهاب رمضان بالمواطنين في القرية، بالالتزام بهذه التعليمات حفاظاً على سلامتهم.