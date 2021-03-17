دولي

انطلاق عملية التصويت بالانتخابات الإسرائيلية في قواعد الجيش

انطلاق عملية التصويت بالانتخابات الإسرائيلية في قواعد الجيش
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق اليوم الأربعاء في إسرائيل، عملية التصويت في الانتخابات لـ "كنيست 24"، في قواعد الجيش. 

ويشار إلى أنه عادة يبدأ تصويت الجنود قبل الانتخابات بيومين، ولكن بسبب وباء (كورونا) والرغبة في منع الاكتظاظ  في مراكز الاقتراع، تقرر الشروع في العملية قبل الانتخابات بستة أيام.

ويذكر أن عملية التصويت في الممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية بالخارج، قد انتهت قبل بضعة أيام، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية التعليماتن، لتمكين مرضى (كورونا) والموجودين رهن الحجر الصحي، من الإدلاء بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة، بنقلهم إلى هذه المراكز بسيارات خاصة.

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