رام الله: الاحتلال يجرف خمسة دونمات ويقتلع 20 شجرة زيتون برأس كركر

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة دونمات، واقتلعت أشجار زيتون في قرية رأس كركر، شمال غرب رام الله.



وقال المتضرر نعمان نوفل: إن آليات الاحتلال جرفت خمسة دونمات من أرضه، واقتلعت أكثر من 20 شجرة زيتون، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف نوفل، ان قوات الاحتلال، استولت على 38 دونماً من أرضه خلال العامين الماضيين، وتمنعه من دخول 12 دونماً المتبقية لزراعتها وحرثها.