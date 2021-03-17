شؤون فلسطينية

مدير "الأوروبي": أعداد إصابات (كورونا) حالياً مرتفعة نسبياً ولكن لم نصل لدرجة الخطر

مدير "الأوروبي": أعداد إصابات (كورونا) حالياً مرتفعة نسبياً ولكن لم نصل لدرجة الخطر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال د. يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي: إن أعداد الإصابات المسجلة حالياً، هي أعداد نسبياً مرتفعة مقارنةً بالأيام القليلة الماضية، و"لكن لم نصل إلى درجة الخطر بعد".

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): أنه إذا ما ارتفعت أعداد الإصابات بوتيرة متصاعدة، "سنكون أمام حالة جديدة، تستدعي معها إعادة تفعيل عدد أكبر من الأسرّة، واستنفار كل الطواقم والتجهيزات في قطاع غزة".

وقال العقاد: إن وضع الأوكسجين بمستشفيات قطاع غزة "مطمئن جداً" والوزارة منذ بداية الجائحة، بذلت جهوداً كبيرةً في تعزيز محطات الأوكسجين في جميع محافظات القطاع.

وتابع: "لدينا في مشفى الأوروبي، ما يقارب من 4000 لتر في الدقيقة الواحدة، وهي كمية كافية لتقديم خدمات طبية آمنة لجميع المرضى".

وسجل قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

وقالت وزارة الصحة بغزة: إنه تم إجراء 2792 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 205 حالات جديدة من المصابين. 

كما سجلت الوزارة، وفق موجز تقريرها اليومي، أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.

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