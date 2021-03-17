الأسير الشوبكي يُوجه رسالة من معتقله في سجون الاحتلال





وفيما يلي نص الرسالة التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





في هذا المقام لا يسعني الا أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للأخ أبو ماهر حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض الأقاليم الجنوبية، لترشيحي لقائمة الحركة لانتخابات المجلس التشريعي.





كما أتقدم بالشكر أيضاً لإقليم شرق غزة، وأخص بالذكر الأخ إياد حلس، أمين سر الإقليم، ونائب أمين السر، الأخ نايف خويطر، لترشيحي في قائمة الحركة لانتخابات المجلس التشريعي.



وقال: أفتخر بأنني ابن هذه الحركة، كل الشكر والاحترام إلى رجال ونساء الفتح على هذه اللفته الكريمة.



دمتم جنوداً لهذه الحركة العملاقة.



الأسير اللواء فؤاد الشوبكي



رام الله - دنيا الوطنوجه الأسير اللواء فؤاد الشوبكي، اليوم الأربعاء، رسالة من معتقله في سجون الاحتلال.