الأردن: الإعدام شنقاً حتى الموت على ستةٍ من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء"





وقام هؤلاء الأشخاص بالاعتداء على الطفل وبتر يديه، واعتام إحدى عينيه وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.





وكانت الأجهزة المختصة، ألقت القبض على 17 متهماً في القضية، فيما أسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.

رام الله - دنيا الوطنحكمت محكمة أمن الدَّولة الأردنية، بالإعدام شنقاً حتى الموت، على ستة من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء".وتتلخص أحداث قضية "فتى الزرقاء" في الأردن، بقيام عدة أشخاص قبل نحو ستة أشهر، بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان، شرق محافظة الزرقاء.