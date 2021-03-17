شؤون فلسطينية

"الصحة": آلاف الجرعات من اللقاحات تصل غدًا وسنبدأ بالتطعيم الأحد المقبل

"الصحة": آلاف الجرعات من اللقاحات تصل غدًا وسنبدأ بالتطعيم الأحد المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة: إن اليوم وغداً سيصل فلسطين 38 ألف جرعة من لقاح (فايزر) و24 ألف لقاح (استرازنيكا).

وأضاف في تصريح نشرته وزارة الصحة، عبر حسابها على (فيسبوك): بأن يوم الأحد المقبل "سنبدأ بالتطعيم".

وتابع: "بخصوص لقاح (استرازنيكا) فسيتم تخزينه، لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية".

وكانت مي الكيلة، وزيرة الصحة، عبرت عن القلق من نسبة إيجابية الفحوصات، التي لا تزال مرتفعة، وكذلك نسبة الوفيات إلى جانب ارتفاع نسبة إشغال المشافي، التي وصلت في أوجها الأسبوع الماضي إلى 110%.

وأشارت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن نسبة إشغال المشافي في رام الله والبيرة وأريحا وضواحي القدس، كانت الأعلى، ووصلت إلى 115% مبينة أن نسبة إشغال أسرة العناية المكثفة عالية، حيث يتواجد على أجهزة التنفس ما يزيد عن 44% من الموجودين في العناية المكثفة.

وفيما يتعلق بلقاح (استرازينكا)، قالت وزيرة الصحة: إن وزارة الصحة، ستستقبل قريباً لقاحات (فايزر وسينوفارم وسبونيتك) وفي حال وصل لقاح (استرازينكا) الذي أوصت عليه فلسطين، وكان مفترض أن يصل في شباط/ فبراير الماضي، فإنه سيتم الإبقاء عليه في المخازن، لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.

وحول كتات فحص الطفرات الجديدة لفيروس (كورونا)، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه وصل إلى فلسطين الأربعاء الماضي 20 ألف فحص، ستوزع على كافة المختبرات، موضحة أن وزارة الصحة، تعمل على تطوير مختبرات فحص (كورونا) بحيث يتم عند إجراء فحص (كورونا) إجراء فحص من الطفرات في ذات الوقت.

إلى ذلك، أشارت وزيرة الصحة إلى وفاة أم وجنينها، وهي الحالة الثانية في فلسطين جراء (كورونا)، مبينة أن الطفرات المتحورة أكثر فتكاً عند النساء الحوامل، وتم طلب إجراء فحص لهذه الحالة للتأكد من أنها كانت مصابة بالطفرة المتحورة.

ونوهت وزيرة الصحة، إلى أنه تم تقديم العناية لحوالي 100 إمرأة حامل منذ بدء الجائحة وجميعهن وأطفالهن بصحة جيدة.

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