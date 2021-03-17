الصين تتبرع بـ300 ألف جرعة من لقاحات "كوفيد-19" لقوات حفظ السلام الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

أبلغ المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون يوم الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن عزم الصين التبرع بـ300 ألف جرعة من لقاحات (كوفيد-19) لقوات حفظ السلام الدولية، مع إعطاء الأولوية لقوات حفظ السلام العاملة في إفريقيا.



وقال تشانغ في بيان صحفي، إن هذه خطوة أخرى لجعل اللقاحات الصينية منفعة عامة عالمية، ودليلًا على دعم الصين القوي والمستمر للأمم المتحدة والتعددية.



وبصفتها من المدافعين عن قضية الأمن والسلامة في إطار مبادرة "العمل من أجل حفظ السلام" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تعلق الصين أهمية كبيرة على سلامة وأمن قوات حفظ السلام، وتدعم التطعيم المبكر ضد الفيروس لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحماية صحتهم ومساعدتهم على أداء واجباتهم بشكل أفضل. وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل عن كثب مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لإتاحة اللقاحات التي تبرعت بها الصين لقوات حفظ السلام في القريب العاجل، وفقا للبيان.



وأضاف أن اللقاحات هي أقوى سلاح للفوز في المعركة. وتولي الصين أهمية كبيرة للتوزيع العادل للقاحات، خاصة فيما يتعلق بالحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية. وستواصل الصين التضامن مع الدول في جميع أنحاء العالم لبذل جهود دؤوبة للفوز في المعركة العالمية ضد المرض.



وقد أعلن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي قرار الصين بشأن التبرع باللقاحات لقوات حفظ السلام في اجتماع لمجلس الأمن بشأن لقاحات (كوفيد-19) في 17 فبراير.