قوات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف مقابل استراحة الحرم الإبراهيمي

الحرم الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

قامت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأعمال تجريف أمام مبنى قديم مقابل استراحة الحرم الابراهيمي.



وأفادت لجنة اعمار الخليل، بأن مستوطنين قاموا بأعمال مجهولة داخل مبنى قديم مقابل استراحة الحرم الابراهيمي، في منطقة تعتبرها سلطات الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة، وتمنع دخول لجنة الاعمار اليها، او ترميم المباني فيها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضحت أن المبنى يعود لعائلة ادريس، ومدخلها من حارة بني دار، وقد سلّمته سلطات الاحتلال للمستوطنين.