شؤون فلسطينية

بدران: الفصائل ستستأنف الحوار الوطني اليوم بالقاهرة لبحث الملف الأهم

بدران: الفصائل ستستأنف الحوار الوطني اليوم بالقاهرة لبحث الملف الأهم
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسام بدران، رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة (حماس)، أنه سيتم استئناف الحوار الوطني في القاهرة، اليوم الأربعاء؛ لبحث "الملف الأهم"، وبحث آليات وسبل التوافق على المجلس الوطني الجديد، والاتفاق على الآليات التي تضمن الوصول إلى هذه المرحلة.

وأشار بدران في تصريحات له، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن الفصائل المشاركة في حوارات القاهرة، ستستمع اليوم إلى تقرير من رئاسة المجلس الوطني، عما لديهم من معلومات، وأين وصلت هذه الأمور، لافتاً إلى أن الفصائل، ستقول كلمتها لأن المجلس الوطني، هو المعبر عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

وقال بدران: "الفصائل بالقاهرة، ناقشت أمس، بعض القضايا التي كانت عالقة عملياً من المرة الماضية، فيما يخص تسهيل الانتخابات التشريعية المقبلة، وتم التوافق على صيغ ونصوص مناسبة تشكل حلًا لتلك القضايا". 

وأضاف: "القضايا التي كانت مثار جدال ونقاش، الموضوع المتعلق بالإشراف الأمني والقضائي على الانتخابات، وقضية تحصين نواب المجلس التشريعي المقبل من الناحية الوطنية، بمعنى إيجاد حل للنواب الذين يتم اعتقالهم من خلال موضوع الاستبدال من نفس القائمة، حال تم الاعتقال.

وأكد بدران، أن هناك توافقاً وطنياً، بأن يتم في الاجتماعات الأولى للمجلس التشريعي المقبل، سنّ قانون في النظام الداخلي للمجلس ينظم هذا الأمر؛ بحيث يتم تقليل قدرة الاحتلال على التأثير على نتائج وأداء المجلس التشريعي المقبل.

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