إسرائيل: أربعة ملايين شخص تلقوا لقاحاً ضد (كورونا)



ودعا وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، من لم يأخذ اللقاح بعد، إلى الإقدام على ذلك، لافتاً إلى أن نجاعته مؤكدة و(كورونا) خطيرة، وأن هناك محلات تجارية مفتوحة أمام المطعمين فقط.





وأفيد بأن نسبة نجاعة اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) لدى النساء الحوامل تصل إلى 97%.





ويستدل من معطيات نشرها صندوق المرضى (مكابي)، أن قرابة 1000 امرأة حامل من اللواتي لم يأخذن اللقاح أصبن بالفيروس، مقارنة مع ثلاث فقط ممن تلقيْنَه.





كما تبين، بأن جميع الحوامل اللواتي كن قد تعالجن بالمستشفيات بإسرائيل بسبب العدوى، لم يتم تطعيمهن.



هذا، وبيّن بحث أجري مؤخراً، بأن النساء الحوامل المطعمات ينقلن التطعيم إلى الجنين، بحيث سيكون هو الآخر مطعم، ولديه مضادات للفيروس بالدم.

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأربعاء، بأن عدد الإسرائيليين، الذين يستحقون الشارة الخضراء، تجاوزا أربعة ملايين، فيما تلقى مليون شخص آخر الجرعة الأولى فقط.