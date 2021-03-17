إيران: ثمانية قتلى ومئات الإصابات باحتفالات "الأربعاء الأحمر"

جانب من احتفال الإيرانيين بالأربعاء الأحمر

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب 900 آخرين في احتفالات "الأربعاء الأحمر"، التي تسبق "عيد النوروز" في إيران.



وأفاد رئيس هيئة الطوارئ الإيرانية، في تصريحات صحفية، بأن 72 شخصا من المصابين فقدوا أعضاء من أجسادهم، و234 أصيبوا بحروق، و300 تلقوا إصابات في أعينهم.



يذكر أن احتفالات العام الماضي خلّفت 3 قتلى و1403 مصابين، وفق ما نقل موقع (عربي 21).



واحتفالات "الأربعاء الأحمر" مهرجان تقليدي، يقام في آخر أربعاء قبل عيد النوروز (الربيع) الذي يصادف 21 آذار/ مارس من كل عام (ميلادي)، وهو تاريخ بدء العام الجديد في إيران حسب التقويم الفارسي.



وفي كل عام يلقى العديد من الأشخاص مصرعهم في احتفالات "الأربعاء الأحمر"، التي يشارك فيها الأطفال والشبان، ويشعلون النيران ثم يقفزون فوقها.