محافظ رام الله والبيرة: فتح كافة القطاعات يوم الخميس حتى الساعة 6 مساءً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، صباح اليوم الأربعاء، فتح كافة القطاعات ليوم غدٍ الخميس حتى الساعة السادسة مساءً.



وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بناءً على تعليمات المحافظ غنام وبالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص، تقرر فتح كافة القطاعات غداً، مع التأكيد على التزام اصحاب المحلات بإجراءات البرتوكول الصحي من حيث ارتداء الكمامات، وعدم الاكتظاظ.



وأشارت إلى أن الفرق المختصة من لجنة السلامة العامة، ستقوم بتكثيف الجولات الرقابية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.



وتشهد محافظة رام الله والبيرة، وعدد كبير من محافظات الضفة الغربية، إغلاقاً شاملاً بسبب التفشي الكبير لفيروس (كورونا).