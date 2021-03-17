قطاع غزة: أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجل قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).





غزة - دنيا الوطنوقالت وزارة الصحة بغزة: إنه تم إجراء 2792 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 205 حالات جديدة من المصابين.كما سجلت الوزارة، وفق موجز تقريرها اليومي، أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 57891 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2359 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 54960 حالة.كما ارتفع عدد حالات الوفاة في قطاع غزة إلى 572 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 87 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 56 حالة.