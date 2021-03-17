نابلس: مستوطنون يقتلعون ويسرقون 40 شتلة زيتون من أراضي جالود

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلع مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، 40 شتلة زيتون من أراضي جالود جنوب نابلس، وسرقوها.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن عدداً من مستوطني البؤرة الاستيطانية (أحياة) اقتلعوا 40 شتلة زيتون من أراضي جالود، تقع في حوض رقم (6)، موقع الشيخ بشر، وتعود ملكيتها للمواطن راجح سلامة حمود، وسرقوها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يشار إلى أن المستوطنين، اقتلعوا مطلع العام الجاري العشرات من شتلات الزيتون وسرقوها، في منطقة شعب الخراب شرق قصرة جنوب نابلس، وقبلها بأيام، ارتكبت قوات الاحتلال في السادس من كانون الثاني/ يناير مجزرة بحق 3000 شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في استهداف واضح وممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه لأشجار الزيتون في مناطق الضفة الغربية كافة.