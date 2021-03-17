طالع: أسعار الخضروات والفواكه بأسواق القطاع ليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، أسعار الخضروات والفواكه في أسواق القطاع.
أولًا: أسعار الخضار:
بندورة: 1ك = 1 شيكل
خيار: 1ك = 2.5 شيكل
خيار بلدي: 1ك = 4 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 8 شيكل
فلفل سلطان: 1ك = 4 شيكل
بازيلاء: 1ك = 4 شيكل
بطاطا بلدية: 6 – 7 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ك = 1.5 شيكل
سلق: 1 ك = 1.5 شيكل
ملوخية رفح: 1ك = 4 شيكل
فاصوليا: 1ك = 7 شيكل
كوسا: 1 ك = 2 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل
بصل مصري: 1ك = 2 شيكل
باذنجان : 1ك = 3 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 5 شيكل
بطاطا حلوة: 1 ك = 4 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس = 2 شيكل
زهرة: 3 – 4 شيكل
ملفوف: 3 شيكل
ملفوف أحمر: 2 – 3 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
بنجر: 1ك = 4 شيكل
قرع بلدي: 1ك = 3 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
أحمر: 1ك = 2.5 شيكل
زنجبيل أخضر (وقية): 5 شيكل
قلقاس: 1ك = 10 شيكل
قلقاس مصري: 7 شيكل
ليمون بعلي: 1ك = 5 شيكل
فول أخضر: 1ك = 4 شيكل
اقرفس: حبة = 2 شيكل
خرشوف: 1ك = 5 شيكل
بروكلي: 1ك = 8 شيكل
كزبرة: ربطة = 1 شيكل
لفت: 1ك = 2 شيكل
ثانيًا: أسعار الفواكه:
فراولة:3 ك = 10 شيكل
حبة أناناس كبيرة: 12 شيكل
كرفوت: 5 ك = 10 شيكل
موز: 1 ك = 4 شيكل
تفاح أحمر: 1 ك = 4 شيكل
تفاح أخضر: 1ك = 3.5 شيكل
أجاص: 1 ك = 6 شيكل
بوملي (حبة): 4 شيكل
برتقال أبو صرّة: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 11 شيكل
فرنساوي: 1 ك = 4 شيكل
للعصير: 1 ك = 2 شيكل
كلمنتينة (أودم): 1 ك = 4 شيكل
كلمنتينة (جودة متوسطة): 1ك = 2 شيكل
كاكا (فرسمونة): 1 ك = 4 شيكل
جوافة: 1ك = 6 شيكل
أفوكادو: 1ك = 7 شيكل
أفوكادو أس: 1ك = 7 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
رمان حلو: 1ك = 4 شيكل
جوز هند: حبة = 4 شيكل
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