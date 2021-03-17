طالع: أسعار الخضروات والفواكه بأسواق القطاع ليوم الأربعاء

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، أسعار الخضروات والفواكه في أسواق القطاع.





أولًا: أسعار الخضار:

بندورة: 1ك = 1 شيكل

خيار: 1ك = 2.5 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 4 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 8 شيكل

فلفل سلطان: 1ك = 4 شيكل

بازيلاء: 1ك = 4 شيكل

بطاطا بلدية: 6 – 7 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 1.5 شيكل

سلق: 1 ك = 1.5 شيكل

ملوخية رفح: 1ك = 4 شيكل

فاصوليا: 1ك = 7 شيكل

كوسا: 1 ك = 2 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2 شيكل

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 5 شيكل

بطاطا حلوة: 1 ك = 4 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس = 2 شيكل

زهرة: 3 – 4 شيكل

ملفوف: 3 شيكل

ملفوف أحمر: 2 – 3 شيكل

ليمون: 5 ك = 10 شيكل

بنجر: 1ك = 4 شيكل

قرع بلدي: 1ك = 3 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أحمر: 1ك = 2.5 شيكل

زنجبيل أخضر (وقية): 5 شيكل

قلقاس: 1ك = 10 شيكل

قلقاس مصري: 7 شيكل

ليمون بعلي: 1ك = 5 شيكل

فول أخضر: 1ك = 4 شيكل

اقرفس: حبة = 2 شيكل

خرشوف: 1ك = 5 شيكل

بروكلي: 1ك = 8 شيكل

كزبرة: ربطة = 1 شيكل

لفت: 1ك = 2 شيكل





ثانيًا: أسعار الفواكه:

فراولة:3 ك = 10 شيكل

حبة أناناس كبيرة: 12 شيكل

كرفوت: 5 ك = 10 شيكل

موز: 1 ك = 4 شيكل

تفاح أحمر: 1 ك = 4 شيكل

تفاح أخضر: 1ك = 3.5 شيكل

أجاص: 1 ك = 6 شيكل

بوملي (حبة): 4 شيكل

برتقال أبو صرّة: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 11 شيكل

فرنساوي: 1 ك = 4 شيكل

للعصير: 1 ك = 2 شيكل

كلمنتينة (أودم): 1 ك = 4 شيكل

كلمنتينة (جودة متوسطة): 1ك = 2 شيكل

كاكا (فرسمونة): 1 ك = 4 شيكل

جوافة: 1ك = 6 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

أفوكادو أس: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

رمان حلو: 1ك = 4 شيكل

جوز هند: حبة = 4 شيكل

رام الله - دنيا الوطن