سوريا: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وشفاء 83 حالة ووفاة ست من الإصابات المسجلة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 16656 شفيت منها 11141 وتوفيت 1110 حالات.



وسجلت أول اصابة بفيروس (كورونا) في البلاد في 22 من آذار/مارس من العام الماضي، لشخص قادم من خارج سوريا، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.