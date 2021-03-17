فيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق







رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن وسائط دفاع الجيش السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل، على بعض الأهداف في محيط دمشق، و"أسقطت معظم صواريخ العدوان".ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري، أنه في تمام الساعة العاشرة و35 دقيقة من مساء الثلاثاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".وكانت وسائط دفاع الجيش الجوي، تصدت في 28 من الشهر الماضي، لعدوان إسرائيلي جوي، استهدف بعض الأهداف في محيط دمشق و"أسقطت معظم صواريخ العدو".