قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من مدينة قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين أحمد زهير شتيوي (31 عاماً)، ومعاذ ماهر ياسين (21 عاماً)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.



كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان وفتى من بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينة (وفا)، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت من بلدة تقوع شرق بيت لحم، كلاً من: عبد الله عبد الناصر سلهب (31 عاماً)، شارع الصف، وعبد الرحيم فرج سلهب (39 عاماً) من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، كذلك عمار ياسر العمور (20 عاماً)، ومأمون إبراهيم العمور (16 عاماً)، ومعتز خضر العمور (22 عاماً)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.



كما اعتقلت شابين من طولكرم، حيث ذكر نادي الأسير في المدينة، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين ‫أحمد زيدان من الحي الغربي في المدينة، وأحمد سمير ابو زيتون، من بلدة دير الغصون شمالا، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.