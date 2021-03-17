غزة: إدارة المرور تنوه بشأن إغلاق كلي في شارع الجلاء





ونوهت "المرور" إلى وجود إغلاق كلي للجهة الغربية من شارع الجلاء من "مفترق ضبيط حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري".





وأضافت: بأن الإغلاق بسبب أعمال هدم في المكان اليوم الأربعاء من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن إغلاق كلي في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.