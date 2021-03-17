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غزة: إدارة المرور تنوه بشأن إغلاق كلي في شارع الجلاء

غزة: إدارة المرور تنوه بشأن إغلاق كلي في شارع الجلاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن إغلاق كلي في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

ونوهت "المرور" إلى وجود إغلاق كلي للجهة الغربية من شارع الجلاء من "مفترق ضبيط حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري".

وأضافت: بأن الإغلاق بسبب أعمال هدم في المكان اليوم الأربعاء من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً.

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