غزة: إدارة المرور تنوه بشأن إغلاق كلي في شارع الجلاء
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن إغلاق كلي في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.
أصدرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن إغلاق كلي في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.
ونوهت "المرور" إلى وجود إغلاق كلي للجهة الغربية من شارع الجلاء من "مفترق ضبيط حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري".
وأضافت: بأن الإغلاق بسبب أعمال هدم في المكان اليوم الأربعاء من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً.
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