"المرور" بغزة: خمس إصابات بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، خمسة حوادث سير، نتج عنها خمس إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأربعاء، بأن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.وواصلت التنويه، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشأن إغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً؛ للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.