قيادي فلسطيني: الانتخابات ستنقل الحالة الفلسطينية من مربع الانقسام لمربع الاقتسام
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض: إن الاتفاق الملحق والمتداول إعلامياً، تحت بند القضايا التفسيرية التي تواجه الانتخابات، اتفاق مخجل بكل المعايير.
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): بأن الاتفاق يؤكد أن الانتخابات، ستنقل الحالة الفلسطينية من مربع الانقسام إلى مربع الاقتسام.
وكان الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أكد مساء أمس الثلاثاء، أنّ صيغة الموضوعات، التي تواجه عمل "لجنة الانتخابات" ليست نهائية.
وأفاد الصالحي في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" أن الصيغة المسربة في الإعلام تحت عنوان "الموضوعات التي تواجه عمل لجنة الانتخابات"، ليست نهائية، وحزب الشعب طالب بتعديلها.
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض: إن الاتفاق الملحق والمتداول إعلامياً، تحت بند القضايا التفسيرية التي تواجه الانتخابات، اتفاق مخجل بكل المعايير.
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): بأن الاتفاق يؤكد أن الانتخابات، ستنقل الحالة الفلسطينية من مربع الانقسام إلى مربع الاقتسام.
وكان الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أكد مساء أمس الثلاثاء، أنّ صيغة الموضوعات، التي تواجه عمل "لجنة الانتخابات" ليست نهائية.
وأفاد الصالحي في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" أن الصيغة المسربة في الإعلام تحت عنوان "الموضوعات التي تواجه عمل لجنة الانتخابات"، ليست نهائية، وحزب الشعب طالب بتعديلها.
ووقعت الفصائل الفلسطينية المتحاورة بالقاهرة، ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة: إن هذه الخطوة مهمة، وتنسجم مع مطلب الجبهة، وعدد من الفصائل؛ لضمان إجراء انتخابات تشريعية حرة نزيهة وشفافة، يلتزم الجميع بنتائجها.
وينص الميثاق، على احترام نتائج الانتخابات التشريعية النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، أو محكمة قضايا الانتخابات.
وبحسب الميثاق، فقد تم التأكيد، على الاحتكام لقانون الانتخابات المعدل رقم 1 لسنة 2007 واحترام دور لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين العرب والدوليين، وعدم الاحتكام للسلاح أو العنف.
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