قيادي فلسطيني: الانتخابات ستنقل الحالة الفلسطينية من مربع الانقسام لمربع الاقتسام

ووقعت الفصائل الفلسطينية المتحاورة بالقاهرة، ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية.





وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة: إن هذه الخطوة مهمة، وتنسجم مع مطلب الجبهة، وعدد من الفصائل؛ لضمان إجراء انتخابات تشريعية حرة نزيهة وشفافة، يلتزم الجميع بنتائجها.





وينص الميثاق، على احترام نتائج الانتخابات التشريعية النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، أو محكمة قضايا الانتخابات.



