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دولي

دول العالم تُسجل زيادة ملموسة بعدد وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

دول العالم تُسجل زيادة ملموسة بعدد وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 682 ألف وفاة.

وتخطت حصيلة الإصابات الإجمالية حاجز الـ 121 مليوناً بما يزيد عن 278 ألف إصابة، تعافى منهم 97 مليوناً ونحو 818 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء زيادة ملموسة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 449 ألفاً و180 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9,847 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2,798 وفاة)، وأميركا (1,248 وفاة)، وإيطاليا (502 وفاة)، وروسيا (443 وفاة)، وبولندا (372 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (84,124 إصابة)، وأميركا (53,231 إصابة)، وفرنسا (29,975 إصابة)، والهند (28,869 إصابة)، وإيطاليا (20,396 إصابة).

وبينما أصبحت البرازيل، تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، لا تزال أميركا في طليعة دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء، الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (549,367 وفاة)، والبرازيل (282,400 وفاة)، والمكسيك (195,119 وفاة)، والهند (159,079 وفاة)، وبريطانيا (125,690 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,231,550 إصابة)، والبرازيل (11,609,601 إصابة)، والهند (11,438,734 إصابة)، وروسيا (4,409,438 إصابة)، وبريطانيا (4,268,821 إصابة).

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