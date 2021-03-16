محكمة الاحتلال تمدد اعتقال "شيخ الجبل"

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رام الله - دنيا الوطن

مددت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، الثلاثاء، اعتقال الشيخ سعيد العرمة (52 عاما) والمعروف ب"شيخ الجبل" من قرية دير جرير شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال مددت اعتقال العرمة حتى يوم الإثنين المقبل.



واعتقلن قوات الاحتلال شيخ الجبل سعيد عرمة، مطلع شهر كانون الثاني الماضي بعد مداهمة بلدة دير جرير.



وقد اشتهر الشيخ العرمة، الذي يعمل سائق حافلة بإحدى مدارس بلدة دير جرير، قبل اعتقاله بمواجهة قوات الاحتلال بالمقلاع.



وبات العرمة أيقونة للمقاومة للشعبية ونموذجاً احتفى به كل أبناء الشعب الفلسطيني، بعد أن انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه بلحيته البيضاء، ولباسه الفلسطيني التقليدي، في مواجهة قوات الاحتلال.



وقال المسن الفلسطيني الحاج سعيد عرمة "أبو العبد"، في تصريحات صحفية سابقة قبيل اعتقاله: إن "الدافع للمخاطرة بنفسه هو تلبية نداء الأرض التي أكلنا من خيرها ولحمايتها من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين".



وتشهد بلدة دير جرير شمال شرق رام الله مواجهات مستمرة مع جنود الاحتلال للأسبوع الثالث على التوالي على خلفية قيام مجموعة من المستوطنين ببناء بؤرة استيطانية.



يذكر أن الحالة الشعبية رافضة للاستيطان ولسيطرة الاحتلال على الأراضي من خلال المستوطنات الرعوية التي بدأت في الظهور والانتشار مؤخراً في الأراضي الفلسطينية، حيث بلغ عدد المستوطنات والبؤر والمعسكرات في الأراضي الفلسطينية (471) وتلتهم أكثر من 56% من مساحة الضفة الغربية.