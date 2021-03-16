الاحتلال يقتحم بلدة برطعة جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بلدة برطعة، الواقعة خلف جدار الضم العنصري، جنوب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الجنود اقتحموا البلدة وتمركزوا في منطقة البيدر قرب مسجد برطعة الكبير، وأطلقوا طائرة تصوير في أجوائها.