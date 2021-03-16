شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم بلدة برطعة جنوب جنين

الاحتلال يقتحم بلدة برطعة جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بلدة برطعة، الواقعة خلف جدار الضم العنصري، جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الجنود اقتحموا البلدة وتمركزوا في منطقة البيدر قرب مسجد برطعة الكبير، وأطلقوا طائرة تصوير في أجوائها.

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال &#34;شيخ الجبل&#34;

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال "شيخ الجبل"

277 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

277 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

قبل أيام من زفافه.. الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله

قبل أيام من زفافه.. الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله

الأوقاف بغزة: نسعى لأن تكون الصلوات في المساجد خلال شهر رمضان

الأوقاف بغزة: نسعى لأن تكون الصلوات في المساجد خلال شهر رمضان

اليونان تؤكد تمسكها بخيار حل الدولتين

اليونان تؤكد تمسكها بخيار حل الدولتين

الحية: لا نضع أي فيتو على أي شخصية يتم الاتفاق عليها للترشح للرئاسة

الحية: لا نضع أي فيتو على أي شخصية يتم الاتفاق عليها للترشح للرئاسة

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء قرارات إخلاء المنازل في الشيخ جراح

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء قرارات إخلاء المنازل في الشيخ جراح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال &#34;شيخ الجبل&#34;

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال "شيخ الجبل"

الاحتلال يقتحم بلدة برطعة جنوب جنين

الاحتلال يقتحم بلدة برطعة جنوب جنين

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا

مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب

مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب

الاحتلال يجرف أرضاً زراعية لمواطن في خربة المخرور

الاحتلال يجرف أرضاً زراعية لمواطن في خربة المخرور

الاتحاد البرلماني العربي يدين إعلان التشيك فتح مكتب لسفارتها في القدس المحتلة

الاتحاد البرلماني العربي يدين إعلان التشيك فتح مكتب لسفارتها في القدس المحتلة

الشرطة تقبض على مشتبه به بسلب مركبات مواطنين في بيت لحم

الشرطة تقبض على مشتبه به بسلب مركبات مواطنين في بيت لحم

مستوطنون ينصبون خياماً في منطقة أثرية غرب سلواد

مستوطنون ينصبون خياماً في منطقة أثرية غرب سلواد

منوعات

شاهد: لأول مرة.. نادية الجندي تتحدث عن مشاهدها الجريئة في أفلامها

شاهد: لأول مرة.. نادية الجندي تتحدث عن مشاهدها الجريئة في أفلامها

شاهد: من أغلى سويت في العالم.. أبلة فاهيتا في أحدث إطلالة لها

شاهد: من أغلى سويت في العالم.. أبلة فاهيتا في أحدث إطلالة لها

شاهد: فنان سوري يكشف عن &#34;نومه بالشارع&#34; ومساعدة قصي خولي له

شاهد: فنان سوري يكشف عن "نومه بالشارع" ومساعدة قصي خولي له

شاهد: محمد الشرنوبي يصدم متابعيه بمؤهله الدراسي

شاهد: محمد الشرنوبي يصدم متابعيه بمؤهله الدراسي

شاهد: لجين عمران ترتدي الحذاء بطريقة تضحك الجمهور

شاهد: لجين عمران ترتدي الحذاء بطريقة تضحك الجمهور

شاهد: بسبب رسالة من السماء.. هيا كرازون تتعرّض للسخرية القاسية

شاهد: بسبب رسالة من السماء.. هيا كرازون تتعرّض للسخرية القاسية

شاهد: كيف أنقذت إلهام الفضالة نفسها بعد تعرضها للتنمر القاسي

شاهد: كيف أنقذت إلهام الفضالة نفسها بعد تعرضها للتنمر القاسي

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;قل أعوذ برب الفلق&#34;.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "قل أعوذ برب الفلق".. ما السبب ؟

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم الأخيرة وزوجها أحمد العوضي.. ما القصة ؟

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم الأخيرة وزوجها أحمد العوضي.. ما القصة ؟

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

عربي

69 وفاة و8910 إصابات جديدة بـ&#34; كورونا&#34; في الأردن

69 وفاة و8910 إصابات جديدة بـ" كورونا" في الأردن

الإعلام اللبناني: إسرائيل تقصف مزارع شبعا بقذائف ثقيلة

الإعلام اللبناني: إسرائيل تقصف مزارع شبعا بقذائف ثقيلة

وزيرا داخلية قطر ومصر يبحثان التعاون الأمني بأول اتصال منذ المصالحة

وزيرا داخلية قطر ومصر يبحثان التعاون الأمني بأول اتصال منذ المصالحة

الرئيس التونسي يزور ليبيا غداً الأربعاء

الرئيس التونسي يزور ليبيا غداً الأربعاء