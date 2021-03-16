اشتية: اتصال قريب سيجمع الرئيسين عباس وبايدن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء، محمد اشتية: إن قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة، عادت عقب تولي جو بايدن، رئاسة البيت الأبيض.



وأوضح اشتية في مقابلة متلفزة مساء الثلاثاء، أن العديد من الاتصالات تمت مع الإدارة الأمريكية وتمت مناقشة العديد من الملفات، وتم التأكيد على ضرورة حضور القضية الفلسطينية على الطاولة الأمريكية.



وأشار إلى أنه من المتوقع، أن يكون هناك اتصال بين الرئيس محمود عباس، ونظيره الأمريكي جو بايدن في القريب العاجل.



وحول الانتخابات، قال اشتية: إن الحكومة وضعت كامل التسهيلات اللازمة؛ لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة 2021.



وأشار إلى أن الحكومة، ستسخر مئات المقرات الانتخابية، وستكون أبرزها في المدارس، وعليه سيتم توفير معلمين كمراقبين في هذه اللجان، بإشراف لجنة الانتخابات المركزية.