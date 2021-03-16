شؤون فلسطينية

مجدلاني يكشف تفاصيل جلسات الحوار الوطني في القاهرة

مجدلاني يكشف تفاصيل جلسات الحوار الوطني في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، الذي يترأس وفد الجبهة إلى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة: إنه انتهى اجتماع الفصائل الفلسطينية اليوم، بالتوافق على وثيقتين هامتين من شأنهما فتح الطريق امام إجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف، ويساعد على تجاوز العقبات، التي يمكن أن تعطل المسار السياسي، وببعده الديمقراطي والانتخابي.

وأكد مجدلاني، أنه تم التوافق على وثيقة المحددات الرئيسة فيما يتصل بتقديم الاستقالات، وورقة اللامحكومية، والإشراف على الانتخابات من قبل الشرطة في الضفة وغزة، ومحكمة الانتخابات.

وذكر كما جرى التوافق على قضية الاشراف الأمني والإداري على الانتخابات، متابعًا: "نستطيع القول إنه جرى التوافق على كل ما يمكن أن يشكل عقبة أمام العملية الانتخابية وتم تذليلها".

وأضاف مجدلاني: "تم التوقيع على وثيقة شرف بين الأحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة بالانتخابات، وغداً سيتم البحث في معايير وأسسس وآليات استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مرتبط أولاً باستكممال المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، استناداً للمرسوم الرئاسي، والتي تشكل جزءاً من المجلس الوطني، ومن الممكن البحث بعدد أعضاء المجلس بين الداخل والخارج، وغيرها من القضايا ذات الصلة".

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