شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرف أرضاً زراعية لمواطن في خربة المخرور

الاحتلال يجرف أرضاً زراعية لمواطن في خربة المخرور
رام الله - دنيا الوطن
 جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية في منطقة المخرور شمال غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة المخرور معززة بجرافات وقامت بتجريف أرض تعود للمواطن رمزي قيسية تبلغ مساحتها أربعة دونمات.

وقبل قرابة العام والنصف هدمت قوات الاحتلال، للمرة الثالثة مطعما مساحته (350 مترا مربعا)، ومنزلا مكونا من طابقين بمساحة اجمالية 400 متر مربع يعودان للمواطن قيسية، بحجة عدم الترخيص.

وتأتي ممارسات الاحتلال تلك في إطار استهداف منطقة المخرور بشكل عام والتي تقدر مساحتها الاجمالية 2000 دونم، لأطماع استيطانية، علما بأنه تم سلب قسما منها لإقامة الشارع الالتفافي رقم 60 الموجود، وكذلك النفق.

 وتقع منقطة المخرور الى الغرب من مدينة بيت لحم، بالقُرب من بلدة بيت جالا وتبدأ أراضي المنطقة التي يتخللها وادي من دير الكريمزان حتى قرية بتير السياحية حيث يوجد فيها ينابيع مياه عذبة تمر من وسط أشجار قديمة.

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