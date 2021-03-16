الفصائل الفلسطينية توقع "ميثاق شرف" لاحترام نتائج الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنأعلن طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن الفصائل المتحاورة بالقاهرة، وقعت ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية.وقال أبو ظريفة لـ"دنيا الوطن": إن هذه الخطوة مهمة، وتنسجم مع مطلب الجبهة وعدد من الفصائل لضمان اجراء انتخابات تشريعية حرة نزيهة وشفافة يلتزم الجميع بنتائجها.وينص الميثاق على احترام نتائج الانتخابات التشريعية النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أو محكمة قضايا الانتخابات.وبحسب الميثاق فقد تم التأكيد، على الاحتكام لقانون الانتخابات المعدل رقم 1 لسنة 2007 واحترام دور لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين العرب والدوليين وعدم الاحتكام للسلاح أو العنف.