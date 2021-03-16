69 وفاة و8910 إصابات جديدة بـ" كورونا" في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الاردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 69 حالة وفاة، و 8910 إصابات جديدة بفيروس كورونا.



وأوضحت الصحة الأردنية في بيانها مساء اليوم، أن اجمالي عدد الاصابات ارتفع إجمالي إلى (495,380) حالة في المملكة، وعدد الوفيات إلى (5497) حالة، فيما ارتفعت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (20.12%)، مقارنة مع (19.36%) يوم أمس.