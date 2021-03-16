مستوطنون ينصبون خياماً في منطقة أثرية غرب سلواد

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم، عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء منطقة برج البردويل الأثرية غربي بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله، ونصبوا عليها عدداً من الخيام.



وجرت عملية الاقتحام ونصب الخيام بحماية من قوات الاحتلال التي انتشرت في المنطقة.



وتضم المنطقة، التي تقع بين بلدتي سلواد وعين يبرود، بيوتًا قديمة أثرية وزراعية، يسعى المستوطنون للسيطرة عليها وسرقتها.



ويوفر موقع برج البردويل إطلالة على عدة قرى، كسلواد، والمزرعة الشرقية، وعين سينيا، بالإضافة الى يبرود، ويظهر جمال مواقع هذه القرى.



وما زالت بقايا هذا البرج قائمة، ويمكن رؤية مرفقاته، كالغرف متعددة الاستخدام، ومن هذه المنطقة يمكن رؤية منظر بانورامي في غاية الروعة، وخاصة الجبال المحيطة بوادي الحرامية.



ويطلق الاسرائيليون على برج البردويل اسم (بِشَنا)، ويرتفع 950م عن سطح البحر، وهو "قلعة صليبية بنيت لتأمين "طريق القدس-نابلس".



وتعتبر سلواد التي تقع إلى الشرق من مدينة رام الله من أكثر البلدات في المحافظة التي قدمت شهداء وفدائيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.