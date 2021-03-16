شؤون فلسطينية

سلامة معروف: نحن على أعتاب موجة جديدة من تفشي وباء (كورونا)

سلامة معروف: نحن على أعتاب موجة جديدة من تفشي وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: "نحن على أعتاب موجة جديدة من تفشي وباء (كورونا)".

وأوضح معروف في تصريح له، مساء اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء بعد ارتفاع منحنى الإصابات بين المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة، بفيروس (كورونا)، في الأيام الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أن هذا الرقم هو الأعلى، الذي يتم تسجيله في قطاع غزة، منذ الإعلان عن تخفيف الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي فيروس (كورونا) قبل نحو شهرين.

وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، أنها أجرت 2130 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة 298 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وأضافت: بأنها رصدت تعافي 134 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة الزمنية.

وبذلك، وصل إجمالي تراكمي للمصابين 57614 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2291 حالة، بينما إجمالي المتعافين، وصل إلى 54755 حالة.

كما وصل عدد إجمالي الوفيات 568 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 86 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة، 55 حالة.

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